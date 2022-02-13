تونس: مرسوم رئاسي بتشكيل مجلس

2022/02/13 | 16:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس التونسي مرسومًا يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان رئاسي.

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