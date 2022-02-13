"هم لا يريدون رئيسا قويا للعراق".. زيباري يعلق على قرار إقصائه

2022/02/13 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، هوشیار زیباري، الذي أكدت المحكمة الاتحادية عدم أحقية ترشحه في الانتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد، إنه فوجئ بالقرار ووصفه بـ"التعسفي والسياسي" إلا أنه أكد احترامه للقضاء

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