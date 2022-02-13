الديمقراطي الكردستاني يصف زيباري بـ”الضحية”

2022/02/13 | 16:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف عضو الحزب الديمقراطي، ريبين سلام، اليوم الاحد، هوشيار زيباري بالضحية، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية باستبعاده من الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال سلام في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “قرار المحكمة الاتحادية محترم والديمقراطي الكردستاني والاحزاب الكردستانية بشكل عام يحترمون القرارات القضائية حتى لو كان فيها نوع من الضغن”.وأضاف ان “هوشيار […]

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