2022/02/13 | 16:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الاحد، عن استمرار المباحثات مع التيار الصدري حول تشكيل الحكومة الجديدة.وقال اللامي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الاطار التنسيقي لا يزال يعمل على حث الخطى من اجل توحيد صف البيت الشيعي”.وأضاف أن “ذهاب طرف دون آخر، يعني وجود عملية سياسية عرجاء […]

ظهرت المقالة ائتلاف دولة القانون: المباحثات مع التيار الصدري حول تشكيل الحكومة مستمرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف دولة القانون: المباحثات مع التيار الصدري حول تشكيل الحكومة مستمرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف دولة القانون: المباحثات مع التيار الصدري حول تشكيل الحكومة مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).