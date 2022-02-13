2022/02/13 | 16:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. مكافحة الشغب تعتدي على نساء خريجات أمام بوابة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. مكافحة الشغب تعتدي على نساء خريجات أمام بوابة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).