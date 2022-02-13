هوشيار زيباري: لا يرديون رئيسًا قويًا للعراق ونمتلك خيارات كثيرة

2022/02/13 | 16:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد زيباري أنّ البارتي يملك الكثير من الخيارات في المرحلة المقبلة

الترا عراق - فريق التحرير

وصف مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الأحد، قرار استبعاده من السباق الرئاسي بـ "المسيس" و"التعسفي".

وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي عقد في بغداد، إنّ "قرار المحكمة الاتحادية محترم، لكنه ظالم ومسيس".

واتهم زيباري، أطرافًا سياسيًا بالوقوف وراء القرار لـ "منع وصول رئيس قوي ووطني للبلاد".

وأكّد زيباري، أنّ الحزب الديمقراطي "لم يقدم مرشحًا جديدًا للرئاسة حتى الآن"، ، مبينًا أنّ "حزبه يمتلك الكثير من الخيارات في المرحلة المقبلة".

وسبق أن أكّد القيادي في الحزب الديمقراطي مهدي عبد الكريم، الأحد، تقبل حزبه قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بحق مرشحه لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري.

وقال عبد الكريم في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "قرار منع زيباري من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية يحظى باحترام الحزب الديمقراطي".

وبيّن عبد الكريم، أنّ "الحزب سبق أنّ أكّد على ذلك، وكلمة القضاء هي الفصل في جميع المسائل السياسية".

وبشأن المرشحين المحتملين للمنصب من قبل الديمقراطي، قال القيادي، إنّ "قيادة الحزب لم تعط مؤشرات حتى الآن".

وأشار القيادي في البارتي، إلى أنّ "الجميع بانتظار ما سيطرحه زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني خلال الساعات المقبلة".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، بمنع ترشيح هوشيار زيباري إلى رئاسة الجمهورية على خلفية وجود قضايا فساد بحقه.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، قبل أيام، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، واستند القرار، إلى دعوى تقدم بها 4 نواب لإصدار أمر ولائي بإيقاف ترشيح زيباري لـ"مخالفته أحكام الدستور بدليل سحب الثقة عنه إثر اتهامات بالفساد المالي والإداري" حين شغل منصب وزير الخارجية.

ونفى مستشار زعيم الحزب الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود حيدر، انسحاب هوشيار زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية.

وقال حيدر في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إنه "سيعقد السيد هوشيار زيباري اليوم الأحد مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 3:30 بعد الظهر في مقر الرئيس مسعود بارزاني في المنطقة الخضراء".

وأكد حيدر: "لا أساس للدعايات المتداولة بشأن الانسحاب من ترشيح زيباري لرئيس الجمهورية".

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