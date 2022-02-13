روسيا بوتين” ليست “عِراق صدّام”.. وأوكرانيا لن تكون “كُويت ثانية”

2022/02/13 | 16:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان ..إذا كان “المُستشرق” برنارد لويس هو من وضع خطط الحُروب، والتدخّل العسكري الأمريكي في الشّرق الأوسط وأفغانستان والعِراق وسورية تحديدًا، مُستعينًا بأبناء جلدته في الإدارة الأمريكيّة، أمثال ريتشارد بيرل وبول وولفوفيتز، فإن “تلميذه” وابن جلدته أيضًا، هنري كيسنجر، مُستشار الأمن القومي ووزير الخارجيّة الأمريكيّة الأسبق، هو الذي وضع خريطة […]

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