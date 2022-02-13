السلة الأمريكية: صنز وهيت وبولز تواصل انتصاراتها وووريرز يستعيد توازنه

2022/02/13 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

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واصلت فرق فينيكس صنز وميامي هيت وشيكاغو بولز الانتصارات المتتالية، واستعاد غولدن ستايت ووريرز السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأكرم فينيكس صنز وفادة ضيفه أورلاندو ماجيك عندما تغلب عليه 132-105 محققا فوزه الخامس تواليا والـ46 في 56 مباراة هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة الدوري والمنطقة الغربية.

وحذا ميامي هيت حذو صنز وحقق فوزه الخامس تواليا عندما تغلب على ضيفه بروكلين نتس 115-111 بفضل اللعب الجماعي لنجومه حيث بلغ سبعة من التسعة الذين شاركوا في المباراة حاجز النقاط العشر على الأقل أبرزهم بام أديبايو الذي حقق “دابل دابل” مع 19 نقطة و14 متابعة.

وعزز هيت موقعه في صدارة المنطقة الشرقية برصيد 37 فوزا في 57 مباراة معمقا جراح ضيفه بروكلين نتس الذي مني بالخسارة الحادية عشرة تواليا والـ27 في 56 مباراة هذا الموسم.

وتابع شيكاغو بولز صحوته ومطاردته لهيت في غياب نجميه المصابين زاك لافين وصانع الالعاب لونزو بول بتغلبه على ضيفه اوكلاهوما سيتي ثاندر 106-101 بفضل الثنائي ديمار ديروزان صاحب 38 نقطة والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش الذي سجل 31 نقطة مع 15 متابعة.

واستعاد غولدن ستايت ووريرز توازنه بفوز صعب على لوس أنجليس ليكرز 117-115.

وفي باقي المباريات، خسر تورونتو رابتورز أمام دنفر ناغتس 109-110، وتشارلوت هورنتس أمام ممفيس غريزليز 118-125، وواشنطن ويزاردز أمام ساكرامنتو كينغز 110-123، ونيو أورليانز بيليكانز أمام سان انتونيو سبيرز 114-124، فيما فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على نيويورك نيكس 112-103.

المصدر: AFP

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