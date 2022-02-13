أوكرانيا تتعهد بترك مجالها الجوي مفتوحا رغم التهديد الروسي

2022/02/13 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهدت الحكومة الأوكرانية ،اليوم الأحد، بترك مجالها الجوي مفتوحاً رغم التهديد بغزو روسي، بحسب إعلان صادر عن وزارة البنى التحتية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في فايسبوك “يبقى المجال الجوي فوق أوكرانيا مفتوحاً، في حين تعمل السلطات على درء المخاطر عن شركات الطيران”، مؤكدة أن “إغلاق المجال الجوي حق سيادي لأوكرانيا ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد”.

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