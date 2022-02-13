المالية تحدد نسب الفوائد والودائع الثابتة الخاصة بالسحب والإيداع

2022/02/13 | 16:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين التابع إلى وزارة المالية، اليوم الأحد، نسب الفوائد والودائع الثابتة والخاصة بحسابات المواطنين لسنة 2022.وقالت الوزارة في بيان ، إن “المصرف حدد نسبة الفائدة الخاصة بحسابات التوفير لتكون بنسبة 4% وعلى مدار سنة، كما تم تحديد نسبة الودائع الثابتة لتكون بنسبة فائدة 4.5% لمدة ستة أشهر ونسبة الفائدة 5% لمدة […]

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