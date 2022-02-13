بالفيديو.. وقائع جلسة المحكمة الاتحادية بخصوص رفض ترشيح هوشيار زيباري

2022/02/13 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على مقطع مصور يوضح وقائع جلسة المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رفض ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.

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