العثور على صواريخ وعبوة ناسفة في زور نهر الوند بديالى

2022/02/13 | 16:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / عثرت قوة عسكرية على كدس للمتفجرات بعملية استباقية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر عسكري لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة من الفوج الاول لواء المشاة الاول في الفرقة الاولى للجيش نفذت عملية استباقية في زور نهر الوند بضواحي خانقين شمال شرق بعقوبة وعثرت على مخبأ يحتوي على صاروخين ضد الدروع وصاروخ آخر تالف وعبوة ناسفة محلية الصنع ./انتهى

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