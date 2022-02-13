وزير النقل يبحث مع نظيره اللبناني سبل التعاون المشترك في مجالات النقل

2022/02/13 | 16:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / التقى وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي نظيره اللبناني علي حميه وزير النقل و الاشغال العامة البناني بحضور السفير اللبناني لدى العراق والوكيل الإداري لوزارة النقل حازم راضي الحفاظي.وذكر بيان لوزارة النقل إنه جرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المهمة المتعلقة بمجال النقل الجوي والبحري والبري" .وشدد الشبلي على "أهمية فتح آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين والذي بدوره يسهم في تطوير العمل المشترك وخدمة الصالح العام" .من جانبه" أعرب وزير النقل اللبناني عن سعادته بهذا اللقاء الذي وصفه بالمثمر مشيرا الى التوصل إلى جملة من التفاهمات لتطوير العمل في جميع مجالات النقل"./انتهى ح

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