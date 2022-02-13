نائب: تفاعل الصدر مع مبادرة الإطار سيسهم في تشكيل الحكومة القادمة

2022/02/13 | 16:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن ، الأحد، أن تفاعل الكتلة الصدرية مع مبادرة الإطار التنسيقي لإنهاء أزمة الانسداد السياسي سيكون له اثر بالغ في تشكيل الحكومة الجديدة.وقال حسن لوكالة / المعلومة /، إن “طرح قوى الإطار التنسيقي مبادرة إنهاء أزمة الانسداد السياسي في هذا التوقيت وبهذا الشكل ستسهم […]

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