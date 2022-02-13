2022/02/13 | 16:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، بمتابعة احتياجات عائلة لاعب المنتخب الوطني الراحل أحمد راضي وتلبية متطلباتها.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 شباط 2022)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل زوجة اللاعب الدولي الراحل أحمد راضي ونجله".

وقال الكاظمي مخاطباً عائلة الفقيد: إن "النجم الراحل كان مثالاً للأخلاق والعزيمة، وحفلت مسيرته بالانتصارات والإنجازات الرياضية التي رفعت اسم العراق في المحافل الدولية".

ووجّه الكاظمي بـ "متابعة احتياجات عائلة المرحوم أحمد راضي وتلبية متطلباتها".

واشار البيان الى ان "عائلة المرحوم أحمد راضي عبرت عن شكرها لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واهتمامه ورعايته لها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستقبل عائلة الراحل أحمد راضي ويوجّه بمتابعة احتياجاتها) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يستقبل عائلة الراحل أحمد راضي ويوجّه بمتابعة احتياجاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).