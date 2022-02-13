سروة عبد الواحد تعلق على استبعاد زيباري: هذا مصيركم إذا خرجت المحاكم عن سيطرتكم

2022/02/13 | 16:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس

النواب سروة عبد الواحد، الاحد، على

استبعاد مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة

الجمهورية هوشيار زيباري.

وذكرت عبد الواحد في تدوينة، لها

اليوم (13 شباط 2022)، انه "ع

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