بعد تحريره.. الطفل

2022/02/13 | 16:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى الطفل السوري فواز الذي عاد إلى ذويه بعد تحرير العصابة الخاطفة له تفاصيل ما تعرض له أثناء احتجازه لنحو ثلاثة أشهر.

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