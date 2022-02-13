2022/02/13 | 16:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، أن طائرات F-16 العراقية وجهت ضربة لأحد أوكار الإرهاب في وادي زغيتون بمحافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد الضربات الموجعة التي نفذتها القطعات الأمنية وبإسناد جوي لاستهداف أوكار الإرهابيين في المناطق الوعرة والنائية، تحاول العصابات الإرهابية إيجاد ملاذات آمنة لها في الوديان ومناطق أخرى واهمة أنها ستكون بعيدة عن أعين أبطالنا".وأضافت، أن "القوة الجوية نفذت بواسطة طائرات F_16 العراقية ووفقاً لمعلومات استخبارية من جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ضربة جوية دقيقة في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، وأدت الى تدمير وكر مهم لعناصر عصابات داعش الإرهابية، مبينة أنها "ستعلن التفاصيل لاحقاً عن نتائج هذه الضربة".وأشارت إلى إن "قواتنا الأمنية البطلة مستمرة في تعقب العناصر الإرهابية في مختلف المناطق، وستعمل على إنهاء تواجدها على أرض وادي الرافدين الذي يرفض ترابه أن يدنس من قبل أقدام الإرهاب النجسة، وسنكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن والنصر للشجعان دائماً وأبدا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات F-16 العراقية توجه ضربة لأحد أوكار الإرهاب في وادي زغيتون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات F-16 العراقية توجه ضربة لأحد أوكار الإرهاب في وادي زغيتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).