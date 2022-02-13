دولة عربية تشتري أنظمة دفاع “اسرائيلية” بقيمة نصف مليار دولار

2022/02/13 | 16:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن “إسرائيل” والمغرب وقعا على صفقة عسكرية تقضي بشراء المملكة نظام دفاع جوي إسرائيلي تقدر قيمته بـ 500 مليون دولار.ذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، صباح اليوم الأحد، أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية قد وقعت مع الحكومة المغربية اتفاقا يقضي ببيع نظام دفاع جوي إسرائيلي بقيمة 500 […]

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