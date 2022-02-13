تحديد نسب الفوائد والودائع الثابتة الخاصة بالسحب والإيداع

2022/02/13 | 16:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصرف مستمر بعمليات السحب والإيداع في كافة فروعه المنتشرة في عموم المحافظات.

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