سياسي: أي حكومة بلا إطار ستفتقر للخبرة

2022/02/13 | 16:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..رأى المحلل السياسي محمد البغدادي، الأحد، أن أي حكومة عراقية تشكل بدون قوى الإطار التنسيقي ستفتقر للخبرة السياسية.وقال البغدادي في حديث لوكالة /المعلومة /، إن “قوى الإطار التنسيقي كان لها الفضل الكبير في تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ 2003، وقد ساهمت ببناء الدولة”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي له خبرة في التعاملات الدولية أيضا، لذلك […]

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