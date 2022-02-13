2022/02/13 | 16:56 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/السليمانية..
رأى المحلل السياسي محمد البغدادي، الأحد، أن أي حكومة عراقية تشكل بدون قوى الإطار التنسيقي ستفتقر للخبرة السياسية.
وقال البغدادي في حديث لوكالة /المعلومة /، إن “قوى الإطار التنسيقي كان لها الفضل الكبير في تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ 2003، وقد ساهمت ببناء الدولة”.
وأضاف أن “الإطار التنسيقي له خبرة في التعاملات الدولية أيضا، لذلك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي: أي حكومة بلا إطار ستفتقر للخبرة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رأى المحلل السياسي محمد البغدادي، الأحد، أن أي حكومة عراقية تشكل بدون قوى الإطار التنسيقي ستفتقر للخبرة السياسية.
وقال البغدادي في حديث لوكالة /المعلومة /، إن “قوى الإطار التنسيقي كان لها الفضل الكبير في تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ 2003، وقد ساهمت ببناء الدولة”.
وأضاف أن “الإطار التنسيقي له خبرة في التعاملات الدولية أيضا، لذلك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي: أي حكومة بلا إطار ستفتقر للخبرة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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