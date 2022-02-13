سياسي: أي حكومة بلا إطار ستفتقر للخبرة



سياسي: أي حكومة بلا إطار ستفتقر للخبرة
2022/02/13 | 16:56 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/السليمانية..

رأى المحلل السياسي محمد البغدادي، الأحد، أن أي حكومة عراقية تشكل بدون قوى الإطار التنسيقي ستفتقر للخبرة السياسية.

وقال البغدادي في حديث لوكالة /المعلومة /، إن “قوى الإطار التنسيقي كان لها الفضل الكبير في تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ 2003، وقد ساهمت ببناء الدولة”.

وأضاف أن “الإطار التنسيقي له خبرة في التعاملات الدولية أيضا، لذلك […]

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