العراق وإيران يوقعان إتفاقية تعاون مشترك برياضة الجودو

2022/02/13 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقع الاتحاد العراقي للجودو مع نظيره الإيراني، اتفاقية تعاون مشترك في اللعبة.وقال نائب رئيس اتحاد اللعبة العراقي عدي الربيعي لوكالة ايرث نيوز إن “الإتحاد العراقي بالجودو وقع إتفاقية تعاون مشترك مع الإتحاد الايراني، حيث جرى التوقيع بين رئيس الإتحاد العراقي سمير الموسوي ونظيره الإيراني آرش مير إسماعيلي والمستشار العام ساجد الله ياران”.واوضح […]

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