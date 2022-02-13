رئيس الأولمبية الإيرانية: نشعر بالفخر حين يرفرف علم العراق منتصراً في ميادين الرياضة

2022/02/13 | 17:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية الإيرانية سيد رضا صالحي أميري، اليوم الاحد، أنه يشعر بالفخر حين يرفرف علم العراق منتصرا في ميادين الرياضة.وذكر بيان عن اللجنة الاولمبية العراقية وتلقته “ايرث نيوز” أن “رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي رافق نظيره الايراني سيد رضا صالحي أميري بجولة في أروقة اللجنة الأولمبية الايرانية”.وبين أن […]

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