مصرع وإصابة 5 اشخاص بحادث في صلاح الدين

2022/02/13 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-صلاح الدين

أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الأحد، بمصرع وإصابة خمسة اشخاص بحادث في صلاح الدين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم بحادث سير قرب مكيشيفة في محافظة صلاح الدين".

وأضاف ان "اثنين آخرين أصيبا بجروح بليغة جراء الحادث".

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