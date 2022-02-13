إعدام اثنين من المتهمين بارتكاب جريمة جبلة

2022/02/13 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الأحد، حكما بالاعدام بحق متهمين اثنين بمجزرة جبلة.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات بابل أصدرت اليوم، حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق كل من المقدم منذر حامد والمخبر علي نجم".

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