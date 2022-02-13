2022/02/13 | 17:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أصدرت السلطات الأمنية في ديالى قرارا يمنع إطلاق وتحليق الطائرات المسيرة لتصوير المناسبات الاجتماعية من دون استحصال الموافقات الأمنية .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان السلطات الامنية في ديالى اصدرت قرارا ووفقا لثوابت مسبقة بمنع اطلاق طائرات التصوير (الدرون) كأجراء وقائي لمواجهة المخاطر على الملف الامني في المحافظة .مبينا انه تم تحديد آلية لتحليقها لتصوير فعاليات اجتماعية تستلزم تقديم طلب مسبق الى قيادتي عمليات ديالى وشرطة المحافظة لاخذ الموافقات الاصولية مع تحديد المواقع المراد تصويرها"وستكون هناك اجراءات قانونية رادعة ستتخذها الجهات الامنية للمخالفين .واكد ان القرار الامني اجراء وقائي وان القوات الامنية لديها صلاحية في اسقاط الطائرة فورا باعتبارها هدفاً معادياً في حال عدم وجود اي موافقة اصولية من قبل الجهات ذات العلاقة"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار امني يمنع تحليق طائرات/ الدورن / لتصوير الفعاليات من دون موافقات في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار امني يمنع تحليق طائرات/ الدورن / لتصوير الفعاليات من دون موافقات في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).