2022/02/13 | 17:10 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه بمتابعة احتياجات عائلة الراحل (أحمد راضي) وتلبية متطلباتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/13 | 17:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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