خشية تحولها إلى

2022/02/13 | 17:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا بشكل فوري، فيما تعمل وزارة الخارجية على سحب معظم دبلوماسييها خشية من عدوان روسي محتمل أن يشمل العاصمة كييف.

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