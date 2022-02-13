2022/02/13 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم المرشح المستبعد لرئاسة الجمهورية

هوشيار زيباري، الأحد، المحكمة

الاتحادية العليا بـ “التسييس”،

معتبرا أن قرار استبعاده كان “مبيتا”.

وقال زيباري خلال مؤتمر صحفي،إن “قرار

المحكمة الاتحادية مسيس ومن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيباري يتهم القضاء العراقي بانه “مسيس” :البعض لا يريد رئيساً قوياً للعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيباري يتهم القضاء العراقي بانه “مسيس” :البعض لا يريد رئيساً قوياً للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).