أرباح بالمليارات و

2022/02/13 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مجموعات النفط الكبرى أرباحا طائلة عام 2021 مستفيدة إلى أقصى حدّ من ارتفاع أسعار الخام، مما أثار انتقادات المدافعين عن البيئة والمستهلكين المتضررين مباشرة من أزمة الطاقة.

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