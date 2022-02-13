“فيتش”تمنح تركيا  نظرة مستقبلية سلبية وتخفض تصنيفها الائتماني

2022/02/13 | 17:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لتركيا، وأعطت البلاد نظرة مستقبلية سلبية، رغم خطة الرئيس رجب طيب أردوغان لمعالجة التضخم المتصاعد.ودفعت وكالة التصنيف الدولية، تصنيف الديون طويلة الأجل التركية نحو منطقة “غير المرغوب فيها”، بتخفضيها “-BB” إلى “+B”، ما يجعلها على قدم المساواة مع بنين ومصر وتركمانستان ورواندا وكينيا، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز”.[…]

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