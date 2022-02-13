جنايات بابل: الإعدام لاثنين من المتهمين بارتكاب جريمة جبلة

2022/02/13 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

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منذ 6 دقائق

أعلنت محكمة جنايات بابل، يوم الأحد، الحكم بالإعدام شنقاً على ضابط برتبة مقدم، والمخبر الذي أوشى كيداً في أعقاب التحقيق بمجزرة جبلة.

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