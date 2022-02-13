الأعرجي والسفير البريطاني يبحثان أخر المستجدات السياسية والامنية

2022/02/13 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مستشار الأمن القومي ،قاسم الأعرجي، بمكتبه ،اليوم الأحد، السفير البريطاني في بغداد، مارك ريتشاردسون.

وبحث الأعرجي مع السفير البريطاني، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما تصعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي وتدريب القوات المسلحة العراقية.

وأكد الاعرجي للسفير البريطاني، أن العراق يدعم الحوار لحل المشكلات في المنطقة، ويسعى لمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي، لمواجهة الإرهاب الذي مازال يشكل خطرا حقيقيا، مشيرا إلى أن العراق والمملكة المتحدة يعملان على تجفيف منابع الإرهاب البشرية والمالية والإعلامية .

من جانبه أكد السفير البريطاني، التزام بلاده بدعم العراق في مواجهة داعش الإرهابي، وتقديم المشورة والتدريب.

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