الكاظمي يوجه بتلبية متطلبات واحتياجات عائلة الراحل “أحمد راضي”

2022/02/13 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الأحد، بمتابعة احتياجات عائلة المرحوم أحمد راضي وتلبية متطلباتها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، أن “الكاظمي استقبل اليوم زوجة اللاعب الدولي الراحل أحمد راضي ونجله”.

وقال الكاظمي مخاطباً عائلة الفقيد، إن “النجم الراحل كان مثالاً للأخلاق والعزيمة، وحفلت مسيرته بالانتصارات والإنجازات الرياضية التي رفعت اسم العراق في المحافل الدولية”.

ووجّه الكاظمي بمتابعة احتياجات عائلة المرحوم أحمد راضي وتلبية متطلباتها”.

بدورها عبرت عائلة المرحوم أحمد راضي عن شكرها لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واهتمامه ورعايته لها.

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