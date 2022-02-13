توضيح بشإن وجود تعيينات على ملاك جهاز مكافحة الإرهاب

2022/02/13 | 17:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدر جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن وجود تعيينات على ملاكه.وقال الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنتشر بين فترة واخرى اخبار مزيفة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تعيينات على ملاك جهاز مكافحة الارهاب”.وجاء في البيان، انه “يود جهاز مكافحة الارهاب ان يلفت نظر …

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