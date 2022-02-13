2022/02/13 | 17:20 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابراج الاتصالات تسبب حالات اصابة بالسرطان .. القضاء ملجأ الاهالي الوحيد | تقرير علي الهادي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BTgUj-h1fmk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابراج الاتصالات تسبب حالات اصابة بالسرطان .. القضاء ملجأ الاهالي الوحيد | تقرير علي الهادي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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