العراق يعلن تعزيز سُبُل التعاون مع الفريق الدوليّ المعنيّ بالتحقيق عن جرائم داعش

2022/02/13 | 17:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، تعزيز سُبُل التعاون مع الفريق الدوليّ المعنيّ بالتحقيق عن جرائم داعش.وذكرت الخارجية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “ترأس قحطان طه خلف وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونيَّة اللجنة الوطنية التنسيقية (NCC) بحضور جيرالد کيسيّ رئيس اركان فريق التحقيق الدوليّ المعنيّ بالتحقيق عن جرائم عصابات […]

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