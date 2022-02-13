إيقاف ثلاث حالات ابتزاز الكتروني في ثلاث محافظات

2022/02/13 | 17:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن ايقاف الشرطة المجتمعية لثلاث حالات ابتزاز الكتروني مارسها مبتزون بحق ثلاث فتيات في محافظات الديوانية والناصرية والأنبار.وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز إن “الشرطة المجتمعية أوقفت 3 حالات ابتزاز، لثلاث فتيات في محافظات الديوانية والناصرية والانبار، واتخذت بحق المبتزين الإجراءات اللازمة”.وأضافت “جاءت العمليات […]

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