الإعدام لاثنين من المتهمين بارتكاب جريمة جبلة

2022/02/13 | 17:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الأحد، حكما بإعدام اثنين من المتهمين بارتكاب جريمة جبلة التي راح ضحيتها عدد من المواطنين.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ان “محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق اثنين من المتهمين ادينوا بارتكاب الجريمة، أحدهم ضابط برتبة مقدم في استخبارات الداخلية والآخر ابن شقيق المجنى […]

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