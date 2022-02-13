مسؤول ألماني: أوروبا على وشك حرب

2022/02/13 | 17:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر مسؤولون كبار في ألمانيا من أن التصعيد العسكري الحالي حول أوكرانيا قد يتحول إلى حرب واسعة الناطق تشمل أوروبا برمتها.وقال وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، في حوار مع شبكة RTL/ntv اليوم الأحد: “ربما نقف على وشك حرب في أوروبا، مع جيوش ودبابات تواجه بعضها البعض.إنه أمر […]

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