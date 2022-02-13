2022/02/13 | 17:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الأحد، حقيقة فتح باب التعيين على ملاكاته.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنتشر بين فترة واخرى اخبار مزيفة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تعيينات على ملاك جهاز مكافحة الارهاب، ويود الجهاز أن يلفت نظر المواطنين وخصوصاً شريحة الشباب منهم بعدم التعامل او الاستجابة لمثل هذه الصفحات والحسابات الوهمية والمزيفة التي تدعي انتسابها للجهاز وان لايعتمدوا سوى الصفحة الرسمية الموثقة للجهاز والتي تعتبر المصدر الرسمي الوحيد لكل البيانات التي تصدر عنه".

وأضاف البيان، أن "جهاز مكافحة الارهاب لاعلاقة له بما ينشر بباقي الصفحات وفي حال توفر التعيينات سوف نعلن عنها في هذه الصفحة مع نشر الضوابط في وقتها".وأشار إلى أنه "في حال الاتصال بكم هاتفيا من مصادر غير موثوقة نرجو ابلاغنا ليتسنى لنا اتخاذ اللازم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة فتح باب التعيين على جهاز مكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة فتح باب التعيين على جهاز مكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).