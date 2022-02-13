مجلس القضاء يكشف تفاصيل اعدام المتهمين بجريمة جبلة ويحدد موعد محاكمة الباقين

2022/02/13 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

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مجلس القضاء: محاكمة المتهمين الباقين بجريمة جبلة لاحقاً

القضاء: المدانان بارتكاب جريمة جبلة أحدهما ضابط برتبة مقدم في استخبارات الداخلية والآخر ابن شقيق المجنى عليه وزوج ابنته

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