بسبب الانتكاسة.. الريال يواجه باريس بدون بنزيما

2022/02/13 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

زاد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، من القلق الذي يحيط بمشاركته أمام باريس سان جيرمان، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيما شارك، اليوم ، في جزء من المران الجماعي للميرنجي، لكن الشكوك لا تزال مستمرة حول جاهزيته للعب ضد سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بنزيما لا يزال غير قادر على التدرب بشكل طبيعي، كما أن شعوره ليس مثاليًا عقب العودة للمران الجماعي إثر فترة غياب طويلة.

وأوضحت أن احتمالية مشاركة بنزيما أمام سان جيرمان باتت تبلغ 50% فقط، وهناك خطر أن يتعرض لانتكاسة جديدة إذا شارك في المباراة، لأنه عائد من إصابة عضلية، ولم يخض أي لقاء منذ 3 أسابيع.

وذكرت أن القرار سيتخذ في الساعات المقبلة، وسيعتمد على المدرب كارلو أنشيلوتي، وما يشعر به بنزيما في التدريبات.

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