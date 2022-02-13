بعد قرار إلغاء ترشيح زيباري.. تعرف على الاسمين المتوافق عليهما لمنصب الرئيس

2022/02/13 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد، عن طرح أسماء جديدة لشغل منصب رئاسة الجمهوري يوجد توافق عليها من الحزبين الكرديين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "بعد استبعاد هوشيار زيباري للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية من قبل المحكمة الاتحادية فهناك مرونة من الحزب الديمقراطي واستعداد للتنازل عن المنصب لصالح الاتحاد الوطني".

وأضاف أن "أبرز الأسماء المرشحة هم كلا من عماد أحمد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، فضلا عن القيادي في الحزب ووزير الموارد البشرية الأسبق عبد اللطيف رشيد، في ظل عدم وجود ممانعة عليهم من قبل الديمقراطي".

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