قبيلة السواعد في ميسان تطلق مبادرة لحفظ السلم المجتمعي بالمحافظة

2022/02/13 | 17:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة/نينا/اطلقت قبيلة السواعد بمحافظة ميسان مبادرة لحفظ السلم المجتمعي بالمحافظة .وذكر مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان : المبادرة التي اطلقتهت قبيلة السواعد في مضيف الشيخ جمال زرزور الساعدي احد ابرز شيوخها تضمنت /١٠/نقاط اشارتالى ضرورة درء الفتن التي تحاول بعض الجهات الداخلية والخارجية تذكيتها وتهويلها لصب الزيت على النار وذلك لضرب السلم المجتمعي في محافظة ميسان وكذلك تثمين عمل اللجان التي اسهمت في فض النزاعات وحلحلة المشاكل بالمحافظة ".واضاف ان : المبادرة تضمنا ايضا ضرورة دعم ومساندة الاجهزة الامنية التي قدمت الغالي والنفيس في معارك الشرف ضد داعش الارهابي ومساندة الجهات التحقيقية في متابعة القضايا المعطلة بغية تطبيق القانون بحق المجرمين و اطلاق وثيقة موقعة من شيوخ عشائر ميسان لتحريم الدم ".وتابع ان : المبادرة تناولت كذلك ضرورة حسم جميع القضايا العشائرية بسقف زمني محدد ووضع خطط وبرامج استراتيجية وتنموية للنهوض والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والخدمي ومعالجة البطالة "./انتهى س

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