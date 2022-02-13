فيديو: لحظة تدمير موقع لتنظيم ’داعش’ بضربة لطائرات أف - 16 العراقية

2022/02/13 | 17:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن تدمير وكر لعناصر داعش في وادي زغيتون في كركوك، عبر ضربة جوية.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 شباط 2022)، انه "بعد الضربات الموجعة التي نفذتها القطعات الأمنية وبإسناد جوي لاستهداف أوكار الإرهابيين في المناطق الوعرة والنائية، تحاول العصابات الإرهابية إيجاد ملاذات آمنة لها في الوديان ومناطق أخرى واهمة إنها ستكون بعيدة عن أعين أبطالنا".

واضاف البيان "حيث نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ووفقاً لمعلومات استخبارية من جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ضربة جوية دقيقة في وادي ازغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، أدت الى تدمير وكرا مهما لعناصر عصابات داعش الإرهابية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً عن نتائج هذه الضربة".

واشار البيان ان "قواتنا الأمنية البطلة مستمرة في تعقب العناصر الإرهابية في مختلف المناطق، وستعمل على إنهاء تواجدها على أرض وادي الرافدين الذي يرفض ترابه أن يدنس من قبل أقدام الإرهاب النجسة".

وختم البيان "سنكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن ..



النصر للشجعان دائماً وأبداً".

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