السرطان والهزال.. اكتشاف طبي يعني الكثير

2022/02/13 | 17:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة، عن سبب محتمل قد يحل لغز متلازمة الهزال التي تسبب فقدانا حاد وخطيرا لكتلة العضلات في أجسام مرضى السرطان عند الأطفال، مقترحة حلا لعلاج هذا المرض، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان".

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