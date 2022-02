فيلم Moon Fall يحطم شباك التذاكر عالميا

2022/02/13 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

تصدر فيلم MoonFall شباك التذاكر عالمياً، والذي يقوم ببطولته الممثل العالمي باتريك ويلسون المعروف بدوره في سلسلة الأفلام الشهيرة The Conjurin.

وذكرت مجلة Variety الأمريكية، أن الموقع الرسمي للتقييم العالمي IMDb، أكد أن فيلم الخيال العلمي Moonfall أستطاع في أول أسابيع من عرضه أن يحصد 17 مليون دولار أمريكي حول العالم، على الرغم من أن تقييمه العالمي ليس مرتفعاً.

وأشارت تقارير أخرى أن فيلم MoonFall، قد حاز على إعجاب جماهيري ضخم، ووصفه النقاد العالميون بثورة جديدة لأفلام الخيال العلمي.

وعلى الرغم من أن فيلم ليونادو دي كابريو Don’t Look Up، كان يتناول أحداثاً تتشابه كثيراً مع فيلم Moon Fall، إلا أن النقاد أشادوا كثيراً به على عكس فيلم Don’t Look Up الذي كانوا قد وصفوه بالنقطة السوداء في تاريخ دي كابريو.

يذكر أن فيلم MoonFall بدأ عرضه في 4 فبراير الحالي، وتدور أحداثه في قالب الخيال العلمي والمغامرة، حول رائدة الفضاء الشهيرة جو فالور، التي تسعى بكل طاقتها أن تحمي كوكب الأرض من القمر الذي قد خرج عن مساره، وعلى وشك أن يصطدم به، ويتسبب بكارثة بشرية.

الفيلم من بطولة هالي بيري، باتريك ويسلون، جون برادلي، مايكل بينا، تشارلي بلامر، ومن تأليف هارالد كلوزر، ورولاند إيمريش، ومن إخراج رولاند إيمريش.

