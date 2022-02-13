ميلان ينتزع صدارة الدوري الايطالي بفوزه على سامبدوريا

2022/02/13 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتزع ميلان صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه على سامبدوريا (1-0)، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الأحد، في الجولة 25 من المسابقة.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه رافائيل لياو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

ورفع ميلان رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام إنتر، الذي لديه مباراة مؤجلة.

وتوقف رصيد سامبدوريا عند 23 نقطة في المركز 16.

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