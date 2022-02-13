الحلبوسي وتولر يؤكدان على أهمية دعم القوات العراقية

2022/02/13 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الأحد، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر, العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار التعاون في المجالين الاقتصادي والأمني.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية دعم القوات العراقية في مواجهة الإرهاب وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي, كما شهد اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، علاوة على عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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